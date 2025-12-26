Головний тренер Манчестер Юнайтед Рубен Аморім висловився з приводу продовження контактів з центрбеком Гаррі Магвайром та півзахисником Каземіро. Його слова наводить пресслужба клубу.

Рішення ще не прийнято. У нас багато роботи. Нам потрібно зрозуміти, що буде в наступному сезоні, бо ми маємо знати, чи будуть єврокубки.

Я дуже задоволений ними, але не знаю, що буде далі, тож подивимося, що буде до кінця сезону, яке місце ми посядемо, а потім вирішимо, - сказав Аморім.