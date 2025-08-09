Павло Василенко

З'являється все більше ознак того, що Джанлуїджі Доннарумма може залишити це трансферне вікно. Повідомляється, що мрією італійця є перехід в Англійську Прем'єр-лігу та гра за гранда.

Доннарумма перейшов з Мілана в ПСЖ у 2021 році. За останні чотири роки голкіпер зіграв 161 матч.

Можливо, покращити його поточний результат буде дуже складно. Судячи з дій чемпіонів Франції на трансферному ринку, клуб має намір залишити італійця поза грою. Сьогодні воротар Люка Шевальє став гравцем ПСЖ.

Згідно з повідомленням британського видання The Mirror, італійський голкіпер хотів би продовжити свою кар'єру в АПЛ, а його головною метою є перехід до Манчестер Юнайтед.

Андре Онана зараз є основним воротарем колишнього чемпіона Англії, але його виступи були далекі від ідеальних. Можливо, пошуки його наступника розпочнуться до кінця трансферного вікна.

Одним з кандидатів на цю роль є Доннарумма. 26-річний гравець хотів би опинитися на «Олд Траффорд», але для цього спочатку має бути досягнута домовленість між клубами. ЗМІ наголошують, що переговори з цього питання ще не розпочалися.