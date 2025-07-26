Головний тренер Манчестер Юнайтед Рубен Аморім висловився з приводу футболістів, яких клуб може відпустити у це трансферне вікно. За його словами, багато залежатиме від пропозицій, що надійшли — якщо умови не влаштують керівництво, гравці залишаться в розпорядженні команди.

Фахівець зазначив, що клуб поважає вибір самих футболістів, але у разі їх вирішення залишитися вони знову будуть включені до спільної роботи з колективом. Аморім також звернув увагу на участь керівництва у трансферних переговорах та наголошує, що у разі відсутності доглядів, конкуренція за місце у складі залишиться високою.

«Це не значить, що вони втрачають у ціні. У кожного своя причина. Комусь потрібно знайти нове місце, щоб отримати ігрову практику. Хтось сам хоче змін і шукає новий виклик. Ми даємо їм простір, щоб подумати і прийняти рішення. Але якщо дійде до того, що їм доведеться залишитися, вони повернуться в команду — тому що вони наші гравці. Яточно знаю, що Омар (Баррада) і Джейсон (Вілкокс), а також сам клуб встановили ціну для кожного з них. Якщо пропозиції не дотягують до цієї суми — вони залишаться в Манчестер Юнайтед, без сумнівів. Я розумію, що інші клуби вичікують до останнього, але їх може чекати сюрприз. Я готовий прийняти цих футболістів назад. Конкуренція зросте. Хочеш грати на чемпіонаті світу — грай. А я буду тільки радий: у мене буде більше варіантів. Нехай борються — це ідеально», — сказав Аморім.

Раніше повідомлялося, що Манчестер Юнайтед розглядає можливість підписати голкіпера збірної України.