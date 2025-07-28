Аморім – про підготовку Манчестер Юнайтед до нового сезону: «Ми маємо можливість почати все спочатку»
Португалець працює над виправленням помилок минулого сезону
близько 2 годин тому
Головний тренер Манчестер Юнайтед Рубен Аморім прокоментував роботу над недоліками, допущеними минулого сезону. Його слова наводить видання Manchester Evening News.
«Ми хочемо налагодити зв'язок між гравцями, нам це необхідно. Потім – фізичний аспект. Ми маємо відповідати вимогам АПЛ, головне – бути готовими до першої гри сезону проти Арсеналу.
Якби я почав роботу на початку цього сезону, це було б помилкою. Кадрові зміни в клубі далися всім дуже важко. Але тепер ми маємо можливість почати все спочатку», – сказав Аморім.
Відкриття нового сезону для МЮ заплановано на 17 серпня – команда зіграє з Арсеналом у першому турі. Стартовий свисток пролунає о 18:30 за київським часом.