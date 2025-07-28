Головний тренер Манчестер Юнайтед Рубен Аморім прокоментував роботу над недоліками, допущеними минулого сезону. Його слова наводить видання Manchester Evening News.

«Ми хочемо налагодити зв'язок між гравцями, нам це необхідно. Потім – фізичний аспект. Ми маємо відповідати вимогам АПЛ, головне – бути готовими до першої гри сезону проти Арсеналу.

Якби я почав роботу на початку цього сезону, це було б помилкою. Кадрові зміни в клубі далися всім дуже важко. Але тепер ми маємо можливість почати все спочатку», – сказав Аморім.