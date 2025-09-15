Головний тренер Манчестер Юнайтед Рубен Аморім підбив підсумки матчу 4 туру АПЛ проти Манчестер Сіті. Його слова наводить ВВС.

Ми грали проти тренера, який виграв АПЛ 7 разів. Ми в процесі побудови, намагаємося боротися з такими командами.

Я не збираюся виправдовуватися, нам потрібно грати краще. Якщо подивитися на гру, то в минулому сезоні ми перемогли Манчестер Сіті і зіграли з ним внічию, а зараз ми діяли трохи краще, але недостатньо добре, якщо говорити про деталі. Ми в процесі побудови, але, зрозуміло, нам потрібно перемагати.

Я не став щасливішим. Я не бачив жодного футболіста, який не виклався б повністю, а решта залежить від мене.

Іноді я відчуваю розчарування від того, що ми не бігали більше, але сьогодні не той випадок. Я винен, а не вони, і такий розклад мене влаштовує.

Я знаю, що нашим уболівальникам важко, але, повторюся, я не можу звинуватити в недостатній старанності жодного з футболістів, - сказав Аморім.