Головний тренер Ноттінгем Форест Анге Постекоглу повідомив, що орендований у Арсенала Олександр Зінченко не вийде на поле у поєдинку 4 туру англійської Прем’єр-ліги.

У нас усі здорові, за винятком Айни, у якого виникли проблеми під час перебування у збірній, і ми відправили його на обстеження. Зінченко взятий в оренду в Арсенала і не зможе взяти участь у матчі – зазначив Постекоглу у коментарі Sky Sports.

Нагадаємо, український захисник приєднався до Форест у це трансферне вікно на правах оренди до завершення сезону. Його контракт із лондонським клубом діє до літа 2026 року.

Матч Ноттінгем Форест – Арсенал відбудеться 13 вересня о 14:30 за київським часом. Раніше у ЗМІ з’явилася інформація про причину, чому Зінченко не був внесений до заявки команди на Лігу Європи.