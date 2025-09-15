Михайло Цирук

З пʼятниці по неділю відбулися всі поєдинки 5 туру УПЛ, який був несподівано багатий на сенсації. Динамо та Шахтар синхронно втратили очки, Епіцентр здобув першу у своїй історії перемогу в елітному дивізіоні, Полісся перервало серію з шести поразок поспіль перемогою над Кривбасом, а Карпати знову не змогли перемогти новачка УПЛ, залишившись єдино. командою, яка ще не вигравала цього сезону.

Пропонуємо до вашої уваги головні підсумки вікенду в українській національній першості.

Свою першу перемогу в сезоні, та загалом перші очки здобула також Олександрія. Команда Кирила Нестеренка на своєму полі розгромила черкаський ЛНЗ, і з огляду на старт віцечемпіона в цьому сезоні подібний розвиток подій був досить неочікуваним. На швидкий гол Цари ще до перерви відповів Ассінор, однак у другому таймі Олександрія забила аж тричі.

Ще один мʼяч Цари, а також точні удари Шостака та Джонатана в компенсований час дозволили господарям оформити розгром. Можливо, за грою такий результат - це занадто, проте для олександрійців саме така, переконлива перемога зараз буде дуже доречною.

Своє турнірне становище цього туру покращив і рівненський Верес, який після перемоги над ЛНЗ розібрався і з Кудрівкою. Голи у виконанні Бойка та Сміяна на початку кожного з таймів добряче підкосили суперника, після чого йому було непросто чинити якісний опір. Таким чином Верес продовжив свій рух до середини турнірної таблиці, ну а для Кудрівки, після яскравого старту, схоже, розпочинаються важкі робочі будні.

Свою першу перемогу в УПЛ у пʼятому турі вистраждав і Епіцентр. Загалом, на страждання була схожою гра у виконанні обох команд. А кульмінація цього не надто яскравого видовища стала 70 хвилина, коли гості заробили пенальті, який реалізував Хоакінте.

Була в цій історії драматична розвʼязка. На другій компенсованій хвилині своє право на пенальті здобув і Рух, отримавши можливість здобути хоча б очко. Проте Бекназ Алмазбеков, який привіз 11-метровий у свої ворота, не забив його й у чужі. Цьому хлопчині можна лише поспівчувати, як і його команді: четверта поразка поспіль та останнє, 16 місце в турнірній таблиці.

Якби на останніх хвилинах Оболоні не вдалося зрівняти рахунок, це був би цілком типовий матч Динамо в чемпіонаті зразка минулого сезону. Шовковський вибрав досить експериментальний склад, хоча причини експериментів не дуже зрозумілі: невже так заздалегідь берегли сили на кризову Олександрію в матчах кубка та УПЛ?

І цим складом Динамо розраховувало виграти навіть не на третій, а на другій передачі, та й те ця друга вмикалася лише в кризові моменти. В принципі, майже вийшло: спочатку Караваєв скористався дитячою помилкою захисника суперника, який самоліквідувався зі шляху правого захисника біло-синіх, дозволивши вийти сам на сам та відкрити рахунок.

За 5 хвилин до перерви пивовари розбудили суперника голом Нестеренка: Біловар в центрі поля бозна-куди викинувся на суперника, залишивши у себе за спиною величезний коридор, яким гріх було не скористатися нападнику. Та вже за 4 хвилини після цього Динамо знову вийшло вперед: Буяльський подав кутовий, а Михавко переграв усіх в повітрі.

Швидке повернення переваги створило для динамівців ілюзію того, що в цьому матчі вони все контролюють. Підопічні Шовковського увесь другий тайм нікуди не квапилися та чекали на фінальний свисток, втім, не дочекалися. На першій компенсованій хвилині проблемою для чемпіона стало звичайне закидання Федорівського на голову Устименка, якому не зміг завадити ні Михавко, ні Біловар.

Ця осічка має стати для Динамо сигналом, що перевага в один мʼяч, а особливо з таким захистом, це зовсім не перевага. Ну а Оболонь здобула вже восьме очко у пʼяти турах, і до команди Олександра Антоненка цього сезону поки точно немає жодних претензій та питань.

За схожою схемою втратив очки й донецький Шахтар - забив один мʼяч з пенальті, який на 22 хвилині матчу реалізував Бондаренко, а далі - все. І якщо Динамо хоча б не дало Оболоні створити нічого, окрім двох забитих мʼячів, то харківський клуб, маючи якісніший підбір виконавців, огризався значно гостріше та цікавіше.

Забив, щоправда, лише раз: після подачі кутового мʼяч долетів до Калюжного на дальній стійці, а Супер-Іван піймав його у дотик і відправив у кут воріт Різника. Може, після цього туру наші гранди таки запамʼятають, що сподіватися на мінімальну перевагу протягом усього матчу - така собі стратегія?

Після шести поразок поспіль у всіх турнірах свою перемогу, нарешті, здобуло й житомирське Полісся. Долю доволі непростого виїзного поєдинку проти Кривбасу вирішив єдиний гол Гайдучика на 80 хвилині, який дозволив підопічним Руслана Ротаня здобути другу перемогу в поточному розіграші чемпіонату.

Для Кривбасу ж ця поразка обірвала переможну серію з трьох матчів поспіль, втім надто засмучуватися не варто: команда ван Леувена зберегла четверте місце в турнірній таблиці та продовжує триматися недалеко від лідерів.

Ще ближче до вершини після цього туру став ковалівський Колос, який уже має однакову кількість очок з Динамо. Черговою жертвою машини Руслана Костишина стала луганська Зоря. Ключовим відрізком зустрічі стала кінцівка першого тайму, у якій гості забили два мʼячі зусиллями Климчука та Цурікова.

Оговтатися від такого удару команді Скрипника міг допомогти гол Будківського уже на самому старті другої половини. Однак на ще один мʼяч чорно-білих так і не вистачило, натомість Колос на четвертій компенсованій хвилині остаточно закрив гру завдяки точному удару Кане. Отож, це 1:3. А ви вже теж забули, коли Колос востаннє програвав у чемпіонаті?

У львівських Карпат на старті сезону серйозні проблеми, і справа не лише в складному календарі. Бо якщо після матчів з Поліссям, Шахтарем та Колосом на нього ще можна нарікати, то перемагати Кудрівку й Полтаву він точно ніяк не заважав.

На екваторі першого тайму гості відкрили рахунок завдяки голу Одарюка, і за 70 хвилин, які команда Владислава Лупашка мала для виправлення ситуації, вона змогла тільки зрівняти рахунок у середині другої половини внаслідок точного удару Фабіано.

Ця нічия стала для зелено-білих уже четвертою поспіль. Звісно, це краще ніж поразки, але такий повільний спосіб здобуття очок ні до чого хорошого Карпати не приведе: потрібні перемоги, і бажано якомога швидше.

У матеріалі використані фото Getty images, УПЛ