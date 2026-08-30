Павло Василенко

Бразильський Крузейро не захотів відпускати 18-річного півзахисника Феліпе Мораїса, попри серйозну пропозицію від донецького Шахтаря. Про це повідомляє Central Da Toca.

Український клуб запропонував близько 12 млн євро гарантованої виплати за молодого футболіста.

При цьому угода могла стати ще дорожчою, адже Шахтар передбачив у пропозиції додаткові бонуси на суму близько 2 млн євро. Отримати їх Крузейро міг би за умови виконання Мораїсом визначених показників після переходу до української команди.

Таким чином, загальна вартість трансферу потенційно перевищувала б 14 млн євро, що говорить про амбітні плани Шахтаря.

У березні Крузейро продовжив угоду з Мораїсом до 2029 року, а однією з головних змін стало підвищення суми відступних, що мало убезпечити клуб від спроб європейських претендентів забрати одного з найперспективніших вихованців академії, адже ним також цікавилися у Челсі.

Попри свій вік, Феліпе вже відіграв чотири матчі за основну команду Крузейро.