Нападник Трабзонспора Данило Сікан може змінити клуб уже взимку, повідомляє турецьке видання Gunebakis. Український форвард незадоволений своїм поточним становищем у команді та розглядає варіанти, де зможе регулярно виходити у стартовому складі.

За даними джерела, інтерес до Сікана виявляє бельгійський Андерлехт, найтитулованіший клуб країни. Брюссельська команда займає третій рядок після 14 турів та продовжує боротьбу за чемпіонство, тому шукає посилення у лінію атаки.

Очікується, що форвард проведе переговори з головним тренером Фатіхом Текке, щоб обговорити своє майбутнє та можливий трансфер. Джерело зазначає, що наставник Трабзонспору не перешкоджатиме відходу Данила.

Цього сезону Сікан провів дев'ять матчів, сумарно вийшовши на поле всього 112 хвилин, відзначившись одним забитим м'ячем та однією результативною передачею.

Раніше повідомлялося, що Сікан зацікавив клуб Бундесліги.