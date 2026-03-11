Денис Сєдашов

Мадридський Реал зробив вагому заявку на вихід у чвертьфінал Ліги чемпіонів, впевнено здолавши Манчестер Сіті на Сантьяго Бернабеу. Головним героєм став Федеріко Вальверде, який оформив хет-трик ще у першому таймі.

Матч розпочався з повного домінування вершкових. Вже на 20-й хвилині Тібо Куртуа розпочав атаку довгим пасом, який вивів Вальверде віч-на-віч із Джанлуїджі Доннаруммою. Уругваєць переграв голкіпера — 1:0.

На 27-й хвилині Федеріко подвоїв перевагу, отримавши пас у штрафному майданчику, він ударом низом спрямував м'яч під праву стійку. Крапку Вальверде поставив на 42-й хвилині, коли після передачі Браїма Діаса розстріляв ворота англійців, зробивши рахунок розгромним — 3:0.

У другому таймі Реал мав чудову нагоду забити четвертий гол. На 58-й хвилині після фолу у штрафному майданчику арбітр призначив пенальті. Проте Вінісіус Жуніор не зміг переграти Доннарумму.

Ліга чемпіонів. 1/8 фіналу. Перший матч

Реал — Манчестер Сіті — 3:0

Голи: Вальверде (20, 27, 42)

На 58-й хвилині Вінісіус не реалізував пенальті (воротар)

Fede Valverde masterclass in Madrid 🎩🪄#UCL pic.twitter.com/lGFfoEwbhB — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) March 11, 2026

Матчі-відповідь відбудеться 17 березня.

