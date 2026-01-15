Напередодні завершилися ряд поєдинків 17 туру Бундесліги в рамках «англійського тижня», коли останній тур першого кола грають посеред тижня.

Чинний чемпіон Баварія завітав в гості до Кельна. Команда Венсана Компані, як і минулого разу, дозволила собі пропустити першою, аби цікавіше було грати.

Клуб з Рейн-Вестфалії відкрив рахунок наприкінці першого тайму. Радість гостей була нетривалою, оскільки в доданий час Гнабрі відзначився голом у роздягальню.

По перерві голи Кіма і Карла остаточно зняли питання про переможця.

В інших матчах по 3 очки собі записали Гоффенгайм, Вольфсбург та Лейпциг.

Бундесліга. 17 тур

Кельн - Баварія 1:3

Голи: Майна, 41 - Гнабрі, 45+5, Кім, 71, Карл, 84

Лейпциг - Фрайбург 2:0

Голи: Орбан, 53, Кардосо, 56

Гоффенгайм - Боруссія Менхенгладбах 5:1

Голи: Крамарич, 22 (з пенальті), 45+1, 45+4, Лемперле, 24, Мерштедт, 77 - Матіно, 69

Вольфсбург - Санкт-Паулі 2:1

Голи: Еріксен, 25 (пен), Пейчінович, 88 -Сміт, 40