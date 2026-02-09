Нападник і капітан Жирони Крістіан Стуані не зумів реалізувати пенальті наприкінці матчу Ла Ліги проти Севільї, який завершився нічиєю 1:1. Цей промах став для уругвайця першим із одинадцятиметрової позначки за останні три роки.

«Так, я не забив та залишив команду без перемоги. Це неприємний урок, але я вдячний тренеру та команді за довіру. Якщо в нас ще будуть пенальті, наступний удар – мій. Я готовий, я впевнений у своїх силах», – сказав Стуані для Marca.

Незважаючи на невдачу, Стуані, як і раніше, має вражаючу статистику виконання пенальті в чемпіонаті Іспанії — 27 забитих м'ячів при 29 спробах.