Лівий захисник Жирони Алекс Морено вибув з ладу і не зможе допомогти команді у найближчих матчах через травму, повідомляє AS.

За даними джерела, 32-річний іспанський футболіст отримав м'язове пошкодження на тренуванні, яке стало наслідком постійних навантажень за насиченого календаря, оскільки він практично не пропускав ігри і рідко отримував ротацію. Очікується, що на відновлення Морено знадобиться близько шести тижнів.

Це вже не перша кадрова проблема для Жирони: раніше команда через травми втратила ключового півзахисника Аззедіна Унахі і основного голкіпера Марка-Андре тер Штегена. Цього сезону Алекс Морено провів 21 матч і записав на свій рахунок три результативні передачі.

Після 22 турів чемпіонату Іспанії Жирона набрала 25 очок і розташовується на 12-й позиції у турнірній таблиці. Наступний поєдинок підопічні Мічела проведуть 7 лютого проти Севільї.