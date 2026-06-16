Павло Василенко

Захисник Максиміліано Араухо став першим уругвайським гравцем, який забив у своєму дебютному матчі на чемпіонаті світу з 2002 року, приєднавшись до легендарного Дієго Форлана, який забив у ворота Сенегалу на мундіалі 2002 року.

Араухо відзначився у матчі першого туру чемпіонату світу-2026 проти Саудівської Аравії. Поєдинок завершився з рахунком 1:1.

У другому турі групового етапу ЧС-2026 збірна Уругваю зіграє з Кабо-Верде 22 червня.

Після першого туру чотири команди групи Н мають по одному набраному очку. Уругвай і Саудівська Аравія поки що посідають перші дві позиції, оскільки мають більше забитих м'ячів. Далі йдуть іспані та Кабо-Верде.