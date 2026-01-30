Волошин розповів, як гравці Динамо відреагували на гол Трубіна у ворота Реала
Назар Волошин висловився про гру між Бенфікою та Реалом
близько 1 години тому
Анатолій Трубін/фото: Бенфіка
Український вінгер київського Динамо Назар Волошин поділився своєю думкою про матч Ліги чемпіонів між Бенфікою та Реалом, у якому український голкіпер Анатолій Трубін відзначився гол в компенсований час.
«Дивився до останнього гола. Я живу з Денисом Ігнатенком. Він же воротар, і був просто шокований. Я в шоці, а він ще більше. Вітаємо Анатолія Трубіна, він молодець. І вітаємо його команду, яка пройшла у плей-офф», — сказав Волошин для пресслужби Динамо.
Раніше повідомлялося, що Моурінью відіграв важливу роль під час голу Трубіна у ворота Реала.
