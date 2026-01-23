Головний головний тренер мадридського Реала Альваро Арбелоа має намір переглянути ігрові налаштування команди та відійти від підходів, які впроваджував його попередник Хабі Алонсо. Як повідомляє Diario AS, нинішній наставник бланкос прагне надати футболістам більше свободи для самовираження на полі.

Хабі Алонсо, якого було звільнено 12 січня, робив акцент на структурованому футболі та інтенсивному пресингу. Така модель дала результат лише на стартовому етапі, після чого її ефективність почала знижуватися. Арбелоа ж бачить розвиток команди в іншому напрямку, роблячи ставку на креативність і індивідуальні якості гравців.

За інформацією іспанського видання, за своїми футбольними принципами Арбелоа значно ближчий до Карло Анчелотті. Він готовий дозволяти підопічним більше імпровізувати з м’ячем та не висуває жорстких вимог до нападників щодо активної роботи в обороні.

Свій найближчий матч Реал проведе в суботу, коли в рамках 21-го туру Ла Ліги зіграє на виїзді проти Вільярреала.