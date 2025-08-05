Павло Василенко

Чан Дінь Тхінь був одним із найвідоміших в'єтнамських арбітрів. Він розпочав свою кар'єру викривача у 2010 році.

У наступні роки він швидко набував досвіду. Невдовзі після цього він став арбітром у вищій лізі В'єтнаму. У 2019 році ФІФА офіційно призначила його міжнародним арбітром.

Найближчими днями Дінь Тхінь мав розпочати черговий сезон в елітній лізі. Перед початком кампанії він пройшов тестування на фізичну форму FIFA. Це стандартна процедура, яка повторюється щороку.

На жаль, в'єтнамський гравець знепритомнів під час тесту. Інші судді негайно викликали допомогу. 43-річного арбітра доставили до лікарні. Однак його життя не вдалося врятувати. За повідомленнями, у нього стався серцевий напад.

Суддів повідомляють про графік тестування за місяць наперед, і тестування проводиться вранці, щоб уникнути спеки. Суддя не виявляв жодних ознак проблем із фізичною формою.

«Це велика втрата для в'єтнамського футболу, і особливо для системи суддівства країни. Дінь Тхінь був не лише професійним арбітром, який серйозно ставився до своєї роботи, але й людиною, яку любили всі його колеги», – сказав генеральний секретар Федерації футболу В'єтнаму.

Представники в'єтнамських клубів висловили співчуття родині та друзям судді. У померлого залишилися дружина та донька.