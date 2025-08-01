Павло Василенко

Велика трагедія сталася цього літа з досвідченим воротарем мюнхенської Баварії Свеном Ульрайхом, у якого помер шестирічний син.

Сумну новину підтвердив сам 36-річний голкіпер у своєму дописі в соціальних мережах.

Син Ульрайха, Лен, який народився у листопаді 2018 року, програв свою тривалу боротьбу з важкою хворобою та помер у червні. Воротар лише зараз знайшов у собі сили поділитися цим з громадськістю.

«З глибоким сумом ми повідомляємо сьогодні, що наш син Лен помер кілька тижнів тому після тривалої та важкої хвороби. Рішення оголосити про це зараз неймовірно важке для нас, проте це важливий крок для нас як родини, щоб переконатися, що всі навколо нас чітко про це знають», – написав Ульрайх.

Він також подякував Баварії за їхню розсудливість протягом останніх тижнів.

«Особлива подяка нашим родинам, друзям та ФК Баварія Мюнхен за їхню розсудливість та велику підтримку протягом останніх кількох місяців – це багато для нас значить».

Нещодавно Баварія продовжила контракт з досвідченим воротарем на один рік.

Ульрайх провів за мюнхенську команду 103 матчі.