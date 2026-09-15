Арбітри VAR поплатилися за скандал у дербі з Манчестер Сіті. Їх не допустять до матчів Манчестер Юнайтед
Суддівська помилка з величезними наслідками
Арбітри, які відповідали за роботу системи VAR під час манчестерського дербі, отримали покарання через скандальний гол Ерлінга Голанда. Орган, відповідальний за суддівство в Англійській Прем'єр-лізі, визнав «помилку в суддівстві» та приніс вибачення після перемоги Манчестер Сіті над Манчестер Юнайтед з рахунком 1:0.
Метт Донах'ю та його асистент Блейк Антробус, які працювали на VAR, відсторонені щонайменше до перерви на матчі національних збірних. Таким чином, вони пропустять п'ятий тур АПЛ наступних вихідних. Після цього термін покарання може бути продовжений.
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Крім того, як повідомляє The Athletic, Донах'ю та Антробус не працюватимуть на матчах Манчестер Юнайтед протягом тривалого періоду.
Скандальний епізод стався на 60-й хвилині дербі. Голанд забив єдиний гол зустрічі, однак взяття воріт спочатку було скасовано через офсайд. Після втручання VAR головний арбітр Майкл Олівер змінив своє рішення та зарахував гол норвезького нападника.
При цьому під час розвитку атаки в офсайді перебував Енцо Фернандес. Саме це рішення спричинило значний резонанс, а Прем'єр-ліга тепер намагається знизити напругу навколо скандального епізоду.