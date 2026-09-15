Павло Василенко

Арбітри, які відповідали за роботу системи VAR під час манчестерського дербі, отримали покарання через скандальний гол Ерлінга Голанда. Орган, відповідальний за суддівство в Англійській Прем'єр-лізі, визнав «помилку в суддівстві» та приніс вибачення після перемоги Манчестер Сіті над Манчестер Юнайтед з рахунком 1:0.

Метт Донах'ю та його асистент Блейк Антробус, які працювали на VAR, відсторонені щонайменше до перерви на матчі національних збірних. Таким чином, вони пропустять п'ятий тур АПЛ наступних вихідних. Після цього термін покарання може бути продовжений.