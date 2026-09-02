Павло Василенко

Англійський вінгер Джек Гріліш знову орендований Евертоном, що стане його другим сезоном поспіль з командою українського захисника Віталія Миколенка.

30-річний футболіст Манчестер Сіті був запасним у перших двох офіційних матчах «містян» нового сезону Англійської Прем'єр-ліги, але головний тренер команди Енцо Мареска заявив, що дозволить йому піти.

«Я почуваюся добре і щасливий. Я найкраще проявляю себе в житті, і не лише у футболі, коли відчуваю, що мене люблять. І це те, що мені дали менеджер, мої товариші по команді та особливо вболівальники», – сказав Гріліш у заяві для Евертона.

Минулого року гравець збірної Англії зіграв за Евертон 20 матчів, забивши два голи та віддавши шість результативних передач.