«Я просто одурів від VAR»: Руні — про зарахований гол Голанда у дербі Манчестера
Колшній нападник МЮ і збірної Англії жорстко оцінив рішення арбітрів
Колишній нападник Манчестер Юнайтед Вейн Руні критично висловився щодо роботи арбітрів у матчі 4-го туру АПЛ проти Манчестер Сіті (0:1). Головним суддею поєдинку був Майкл Олівер.
Я просто одурів від VAR. Це кошмарно! Вона прибирає всі емоції та всю енергію з гри… Будь-хто, хто грав у футбол хоч на якомусь рівні, розуміє, що Енцо Фернандеш був в офсайді. Припуститися такої помилки… Це просто за гранню мого розуміння!
Манчестер Сіті здобув перемогу 1:0, граючи у меншості з 23-ї хвилини після вилучення. Єдиний гол у матчі забив Ерлінг Голанд на 60-й хвилині.
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