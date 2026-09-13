Чому зарахували гол Голанда? Офіційна заява АПЛ після дербі Манчестера
Норвежець приніс містянам перемогу, забивши на 60 хвилині
Офіційний акаунт англійської Прем'єр-ліги в соціальній мережі X пояснив рішення головного арбітра Майкла Олівера зарахувати гол нападника Манчестер Сіті Ерлінга Голанда на 60-й хвилині матчу 4-го туру АПЛ проти Манчестер Юнайтед (1:0).
VAR перевірив рішення судді про скасування гола через офсайд, визначив, що Голанд не перебував у положенні поза грою, і рекомендував зарахувати гол. VAR також порахував, що, перебуваючи в положенні поза грою, Фернандеш не торкнувся м'яча.
У наступному турі, 20 вересня, Манчестер Юнайтед зіграє проти Фулгема, а Манчестер Сіті зустрінеться з Сандерлендом.
Час у збірну? Степанов оформив п'ятий гол у шести турах європейського чемпіонату.
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