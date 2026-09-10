Чотири голи без відповіді. Манчестер Юнайтед розгромив Сабах у Лізі чемпіонів
У складі переможців забивали Кунья, Фернандеш, Шешко, Мартінес
Манчестер Юнайтед здобув розгромну перемогу над азербайджанським Сабахом у 1 турі загального етапу Ліги чемпіонів.
Рахунок у матчі відкрив Матеус Кунья, який замкнув простріл Патріка Доргу. Подвоїв перевагу господарів Бруну Фернандеш. Третій м'яч у ворота Стаса Покатілова відправив Беньямін Шешко, реалізувавши вихід віч-на-віч після асисту Бріана Мбемо.
Остаточний рахунок у зустрічі встановив Лісандро Мартінес, зігравши вдало у штрафному майданчику гостей.
Ліга чемпіонів. Загальний етап. 1-й тур
Манчестер Юнайтед — Сабах 4:0
Голи: Кунья, 27, Фернандеш, 42, Шешко, 45, Мартінес, 68
Наступний матч у лізі чемпіонів МЮ проведе 13 жовтня з іспанським Атлетіко. Сабах у цей день зустрінеться з чеською Славією.
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