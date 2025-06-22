Головний тренер Шахтаря Арда Туран розповів про перші тренування команди на зборах у Словенії.

«Як я вже казав у перший день, ми знаємо, що маємо перемагати в кожному матчі. Звісно, навчимося жити під цим тиском. Але для нас це був гарний початок. Наша енергія є дуже позитивною. Суперник фізично готовий, тому ми швидко надолужуємо. За 20 днів будемо готові до першої гри.

Хочемо, щоб гравці зосередилися на тренуваннях. Тут чудова футбольна культура, ми запровадимо лише невеликі зміни. Ми не прийшли почати з нуля і поважаємо культуру гри «Шахтаря», таланти гравців. Це найкращий і найкоротший шлях, на мою думку, найкоротший шлях до успіху.

Якщо вони так зосередяться на трьох тренуваннях, то пропустять усе інше. У середу, мабуть, проведемо перші три заняття. У цьому немає нічого страшного, це шанс для футболістів відчути гру протягом дня, адже ця система принесла мені кар’єрний успіх. Фізично маємо бути готові на 100 відсотків, повинні мати найкращу фізичну форму, бо цьому немає виправдання. Можна грати погано, але не бігати погано. Мусимо працювати», – цитує Турана клубна пресслужба.