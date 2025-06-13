Головний тренер донецького Шахтаря Арда Туран висловився щодо можливих трансферів «гірників» у літнє трансферне вікно задля підсилення проблемних позицій.

«Думаю, що наразі нам нічого не потрібно, та коли почнемо тренування, якщо я побачу необхідність, ми зможемо зробити підсилення. Цій команді ще потрібно більше працювати над захисними діями. Коли твій захист надійний, це може перетворити погану гру на хорошу.

Енергія приходить від захисту. Тож нам потрібно більше бігати, діяти ефективніше й залишатися міцними в обороні. Поки що підсилення не потрібне, але побачимо під час тренувань. Я довіряю своїм гравцям більше, ніж вони самі вважають», – цитує Турана пресслужба Шахтаря.