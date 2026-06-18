Павло Василенко

Гравець збірної Кот-д'Івуару Елі Вахі пропустить матч проти Німеччини, оскільки йому заборонили в'їзд до Канади.

Вахі грав у матчі першого туру групового етапу ЧС-2026, в якому збірна Кот-д'Івуару перемогла Еквадор з рахунком 1:0, але в новинах він з'явився з іншої причини.

Незадовго до старту чемпіонату світу, 29 травня, форварда збірної Кот-д’Івуару заарештували у Франції в межах розслідування справи про договірні матчі. Згодом футболіста відпустили, дозволивши взяти участь у турнірі.

The Athletic навіть стверджує, що Вахі був заарештований 29 травня в рамках розслідування організованого шахрайства, корупції в організованому спорті, незаконного поводження з краденим та відмивання грошей. Однак жодних звинувачень висунуто не було.

Федерація футболу Кот-д'Івуару відреагувала на це питання, заявивши, що її не було повідомлено про жодні судові провадження, пов'язані з Вахі, проте форвард не гратиме у майбутньому матчі чемпіонату світу.

«Повідомляємо вас, що гравець не зможе приєднатися до делегації, яка відправиться до Канади. На цьому етапі не вдалося отримати необхідні адміністративні дозволи для його в'їзду до країни. Тому Елі Вахі залишатиметься в Сполучених Штатах до повернення команди», – йдеться у заяві.

Матч між Кот-д'Івуаром та Німеччиною відбудеться в суботу, 20 червня, в Торонто. Початок о 23:00 за київським часом.