Сергій Разумовський

Французький центральний захисник Ібраїма Конате офіційно став футболістом Реала. Про це повідомила пресслжба мадридського клубу. Угода з 27-річним оборонцем розрахована до 30 червня 2030 року, а фінансові умови трансферу сторони вирішили не розголошувати.

Конате поповнив склад Реала після завершення контракту з Ліверпулем. Француз залишив англійський клуб на правах вільного агента, завершивши свій п’ятирічний період у складі червоних. За цей час він встиг стати важливою частиною захисної лінії мерсисайдців і провести велику кількість матчів на найвищому рівні.

У минулому сезоні Конате відіграв за Ліверпуль 51 поєдинок у всіх турнірах. На рахунку французького захисника також два забиті м’ячі, що є непоганим показником для гравця його амплуа. Його стабільність, фізична потужність і вміння діяти в силовій боротьбі давно привертали увагу провідних європейських клубів. Окремо варто відзначити, що Конате потрапив до заявки збірної Франції на чемпіонат світу-2026.

Раніше повідомлялося, що головний тренер збірної Іспанії Луїс де ла Фуенте не включив до заявки на чемпіонат світу жодного футболіста Реала. Після цього мадридці активізували роботу на трансферному ринку та почали посилювати склад гравцями з великим досвідом.

У цьому контексті до Реала з Челсі вже приєднався іспанський захисник Марк Кукурелья, який бере участь у світовій першості. Крім того, до мадридського клубу перебрався півзахисник збірної Португалії Бернарду Сілва, що додатково підсилило середню лінію команди.