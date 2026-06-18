Павло Василенко

Чемпіонат світу-2026 традиційно впливає не лише на спортивні результати, а й на економіку міст, де вболівають мільйони фанатів. Особливо це відчувають популярні туристичні локації, де футбол перетворюється на справжнє свято.

Одним із таких місць став іспанський Бенідорм – середземноморський курорт, який давно полюбили британські туристи. Перед матчем Англії проти Хорватії на чемпіонаті світу-2026 місцеві бари та ресторани готувалися до різкого зростання відвідувачів.

За прогнозами, під час одного лише поєдинку в місті могли випити до 80 тисяч літрів пива. Представники асоціації гостинності Abreca зазначили, що у звичайний день матчу збірної Англії цей показник становить близько 50 тисяч літрів, але у важливих зустрічах цифра значно зростає.

Близько тисячі закладів Бенідорма – від пабів до ресторанів – розраховують на великий потік уболівальників. Місто має приблизно 50 тисяч готельних номерів, а додаткове навантаження створюють туристи, які орендують житло приватно.

Втім, футбольний ажіотаж приносить не лише прибутки. Деякі курорти змушені вводити обмеження. На Майорці, наприклад, під час матчів діють спеціальні правила для барів і трансляцій, щоб уникнути нічних святкувань, які можуть тривати до ранку.

Для Бенідорма ж великі матчі збірних стали ще одним доказом того, що футбол давно вийшов за межі стадіонів і впливає на цілу індустрію.