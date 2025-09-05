Збірна Аргентини впевнено здобула перемогу над Венесуелою з рахунком 3:0 у поєдинку кваліфікації чемпіонату світу-2026. Особлива увага глядачів була прикута до Ліонеля Мессі, який, можливо, провів останню домашню гру за національну команду. Перед матчем капітан не зміг стримати емоції, а вболівальники підтримали його величезним банером із вдячністю.

На полі Мессі віддячив фанатам результативною грою, оформивши дубль на 39-й та 80-й хвилинах. Ще один гол у ворота венесуельців забив Лаутаро Мартінес на 76-й хвилині.

Аргентина – Венесуела 3:0

Голи: Мессі, 39, 80, Мартінес, 76.

Збірна Бразилії також святкувала переконливу перемогу, розгромивши суперника 3:0. Перший м'яч на 38-й хвилині забив вінгер Естевао, Лукас Пакета подвоїв перевагу на 72-й хвилині, а Бруно Гімараєс оформив третій гол уже через чотири хвилини.

Бразилія — Чилі 3:0

Голи: Естевао, 38, Пакета, 72, Гімараєс, 76

Колумбія здобула перемогу над Болівією з тим же рахунком завдяки голам Хамеса, Кордоби та Кінтеро.

Колумбія — Болівія 3:0

Голи: Родрігес, 31, Кордоба, 74, Кінтеро, 83

Уругвай не залишив шансів Перу, перемігши 3:0 - відзначилися Агірре, Де Арраскаета та Вінас.

Уругвай — Перу 3:0

Голи: Агірре, 14, Де Арраскаета, 58, Вінас, 80.

Матч між Парагваєм та Еквадором завершився внічию 0:0.

Парагвай — Еквадор 0:0

У результаті Аргентина, Бразилія, Уругвай, Еквадор, Колумбія та Парагвай забезпечили собі пряму участь у ЧС-2026, тоді як Венесуела опинилася у зоні стикових матчів.