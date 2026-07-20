Павло Василенко

Поразка від Іспанії у фіналі чемпіонату світу боляче вдарила по збірній Аргентини. Після завершення матчу команда Ліонеля Скалоні не лише втратила титул, а й порушила регламент ФІФА, через що може отримати фінансове покарання.

Аргентинці поступилися з рахунком 0:1 після додаткового часу, так і не зумівши знайти ключі до організованої оборони суперника. Після фінального свистка футболісти не приховували розчарування й замість проходу через змішану зону, де на них чекали журналісти, залишили стадіон через службовий вихід. Першим до автобуса попрямував Ліонель Мессі, за ним – решта гравців і тренерський штаб.

Хоча регламент ФІФА не зобов'язує всіх футболістів давати післяматчеві інтерв'ю, кожна збірна повинна делегувати кількох гравців для спілкування зі ЗМІ. Аргентина цього не зробила, тому її федерація може бути оштрафована.

Єдиним представником команди, який поспілкувався з пресою, став головний тренер Ліонель Скалоні. Він визнав, що Іспанія заслужено здобула перемогу, але водночас наголосив, що пишається своїми футболістами. Наставник також заявив, що поки не готовий говорити про своє майбутнє, адже спочатку хоче проаналізувати ситуацію.