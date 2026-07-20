Сергій Разумовський

У ніч на 20 липня збірні Іспанії та Аргентини визначали чемпіона світу-2026 у фінальному матчі турніру. Поєдинок вийшов напруженим і тривалий час не приносив результативних моментів, а основний час завершився без голів. Переможця довелося визначати вже в екстратаймі, де Ферран Торрес зумів відкрити рахунок, забивши єдиний м’яч у матчі.

Його гол став переможним і приніс збірній Іспанії мінімальну, але надзвичайно важливу звитягу з рахунком 1:0. Завдяки цьому іспанці вдруге в історії стали чемпіонами світу, а Аргентина змушена була знову зупинитися за крок до трофея.

Для збірної Аргентини ця поразка стала вже четвертою у фіналах чемпіонатів світу. Раніше аргентинці програвали вирішальні матчі світової першості у 1930, 1990 та 2014 роках. Таким чином, команда вкотре підтвердила свій статус одного з найбільш титулованих, але водночас і найбільш невдалих у фіналах Мундіалів колективів.

Аргентина повторила антирекорд збірної Німеччини, яка також чотири рази поступалася у фіналах чемпіонату світу — у 1966, 1982, 1986 та 2002 роках. Ще тричі у вирішальних матчах програвали Нідерланди, які завершували фінали поразками у 1974, 1978 та 2010 роках. Водночас нідерландська збірна так і не змогла здобути жодного чемпіонського титулу, жодного разу не піднявши трофей над головою.

Раніше визначилися власники індивідуальних нагород чемпіонату світу-2026.