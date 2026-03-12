Сергій Стаднюк

20-й тур української Прем’єр-ліги розпочнеться вже у п’ятницю, 13 березня. Попри репутацію забобонної дати, старт нового ігрового вікенду обіцяє бути насиченим, емоційним і багатим на принципові протистояння. Уболівальників чекають як матчі за високі місця, так і надзвичайно важливі зустрічі в боротьбі за виживання. Зазначимо, що всі матчі покаже УПЛ ТБ, а гру Динамо – Оболонь можна буде додатково переглянути на YouTube.

Програму п’ятниці відкриє поєдинок між Полтавою та Карпатами, який розпочнеться о 13:00. Цікаво, що гра відбудеться не на звичному для Полтави полі, а на стадіоні Україна у Львові. Причиною стали проблеми з газоном на арені Зірка у Кропивницькому. Для зелено-білих ця зустріч має особливе значення, адже команда досі не змогла здобути перемогу після приходу нового головного тренера Франа Фернандеса. Саме тому матч проти одного з аутсайдерів чемпіонату виглядає хорошою нагодою нарешті перервати невдалу серію та покращити настрій у колективі.

Головною подією першого ігрового дня стане київське дербі між Динамо та Оболонню, яке стартує о 18:00. Біло-сині підходять до цього матчу у чудовому настрої, адже в 2026 році вже здобули чотири перемоги поспіль і перебувають на очевидному емоційному піднесенні. Водночас для «пивоварів» ця зустріч має особливий, принциповий характер, тож легкого матчу для фаворита точно не буде. У дербі турнірне становище часто відходить на другий план, а на перше місце виходять характер, самовіддача та готовність боротися до останніх хвилин.

Суботня програма, 14 березня, стартуватиме о 13:00 матчем ЛНЗ проти Олександрії. Турнірне становище обох команд наразі виглядає дуже контрастно. Олександрія, яка минулого сезону була віцечемпіоном, зараз переживає непростий період і перебуває майже біля зони вильоту, займаючи передостанню позицію. Натомість черкасці, навпаки, підходять до туру на тому ж другому місці. Таким чином, ця зустріч стане важливою перевіркою і для команди, яка бореться за верхні сходинки, і для колективу, що намагається вибратися з кризи.

О 15:30 Кудрівка, яка посідає 12-те місце з 20 очками, прийматиме Верес, що йде дев’ятим і має 21 бал. Це один із тих матчів, де навіть мінімальна різниця в турнірній таблиці може суттєво змінити розташування команд. Якщо новачок УПЛ здобуде перемогу, то зуміє обійти рівненський клуб і покращити власні позиції. Тож для обох суперників це буде не просто чергова гра, а дуже важливий шанс зробити крок уперед.

Центральний матч суботи відбудеться о 18:00, коли Полісся, яке посідає третє місце з 36 очками, прийме Кривбас, що йде п’ятим із 31 балом. Це протистояння має всі ознаки одного з ключових у турі, адже йдеться про боротьбу команд із верхньої частини таблиці. Особливу увагу привертає психологічний стан житомирської команди після прикрої поразки від Динамо в попередньому турі. Той матч викликав чимало суперечок через неоднозначні суддівські рішення, тож тепер буде цікаво побачити, чи зможуть «вовки» швидко оговтатися та повернутися до боротьби за високі місця без емоційного спадання.

У неділю, 15 березня, ігровий день розпочнеться о 13:00 надзвичайно важливим матчем у боротьбі за виживання між Епіцентром та Рухом. Команда з Кам’янця-Подільського йде на 14-й позиції з 17 очками, тоді як львів’яни розташувалися на 13-му місці, маючи 19 балів. Це типове лобове протистояння конкурентів, де результат може мати величезне значення для подальшого розвитку сезону. Рух поки що у 2026 році не може знайти свою гру і лише програє, натомість Епіцентр у попередньому турі голосно заявив про себе, сенсаційно розгромивши Колос з рахунком 4:0.

О 15:30 відбудеться ще один важливий матч сусідів по таблиці. Колос, який посідає сьоме місце з 28 очками, зіграє проти Зорі, що розташувалася одразу за ним на восьмій позиції з 27 балами. Це ще одна зустріч, у якій на кону стоятимуть не лише очки, а й можливість покращити турнірне становище за рахунок прямого конкурента. Подібні матчі традиційно проходять у напруженій боротьбі, де будь-яка помилка може коштувати дуже дорого.

Завершить тур головний поєдинок неділі, який розпочнеться о 18:00 у Львові. Лідер чемпіонату Шахтар, маючи 44 очки, прийматиме Металіст 1925, який із 31 балом посідає шосту сходинку. Для «гірників» ця зустріч матиме не лише турнірне, а й додаткове емоційне значення. У першому колі Шахтар несподівано втратив очки саме в матчі з цим суперником, а той поєдинок запам’ятався ще й скандальним голом Калюжного. Тепер донецька команда отримає чудову нагоду взяти реванш і водночас зміцнити своє лідерство в чемпіонаті.