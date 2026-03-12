Куртуа, Вальверде, Кварацхелія: UEFA представив команду тижня Ліги чемпіонів
До неї увійшли футболісти з Реал Мадрид, Баварії, Атлетіко Мадрид, Галатасарая, ПСЖ та інших клубів
близько 1 години тому
Союз європейських футбольних асоціацій (UEFA) представив символічну команду найкращих гравців тижня Ліги чемпіонів на офіційній сторінці в соцмережі X.
Воротар — Тібо Куртуа (Реал Мадрид).
Оборона — Йосип Станішич (Баварія), Робен Ле Норман (Атлетико Мадрид), Роберт Андріх (Байєр) та Ісмаїл Якобс (Галатасарай).
Півзахисники — Федеріко Вальверде (Реал Мадрид), Маріо Леміна (Галатасарай) та Сондре Брунстад (Буде-Глімт).
Атака — Майкл Олісе (Баварія), Хуліан Альварес (Атлетико Мадрид) та Хвича Кварацхелія (ПСЖ).
Фінал поточного розіграшу Ліги чемпіонів відбудеться 30 травня 2026 року на стадіоні Пушкаш Арена в Будапешті.
Куртуа – найкращий асистент серед голкіперів в історії Ліги чемпіонів.