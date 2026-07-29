Павло Василенко

Після перемоги збірної Аргентини над Англією у півфіналі чемпіонату світу кілька аргентинських футболістів, які виступають в Англійській Прем'єр-лізі, були змушені вжити додаткових заходів безпеки. Лісандро Мартінес із Манчестер Юнайтед та Алексіс Макаллістер із Ліверпуля після повернення до Англії найняли приватну охорону для своїх будинків, побоюючись можливої реакції розчарованих уболівальників.

Причиною резонансу стали фотографії зі святкування, на яких футболісти тримали банер із написом: «Фолклендські острови – це Аргентина». До них також приєдналися Крістіан Ромеро та Джовані Ло Чельсо. Плакат викликав хвилю критики через історичний конфлікт між Великою Британією та Аргентиною навколо Фолклендських (Мальвінських) островів.

Попри побоювання, жодних нападів чи актів вандалізму зафіксовано не було. Повідомляється, що Мартінес самостійно організував охорону без участі Манчестер Юнайтед.