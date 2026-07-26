Павло Василенко

Ліонель Мессі вкотре продемонстрував свої лідерські якості та повагу до партнерів по збірній Аргентини. Після завершення чемпіонату світу-2026, де «альбіселесте» поступилася Іспанії у фіналі з рахунком 0:1, капітан команди підготував для кожного футболіста особливий пам'ятний подарунок.

Деталі презентів розкрила Келсі Роуз Бауерс – двічина захисника Маркоса Сенесі. У соціальних мережах вона показала набір, який отримав її хлопець від зірки Інтер Маямі. Кожен із 25 гравців збірної отримав персоналізовану сумку з вишитим іменем, золотий термос Stanley з логотипом Мессі, калебас для приготування мате, упаковку традиційної йерба мате та металеву бомбілью з вбудованими ложкою і ситечком.

💣🔥“PAJITA, PERO NO SE LLAMA PAJITA” - la futbolista británica Kelci-Rose Bowers se quedó con el juego de mate y termo dorados que Lionel Messi le regaló a su novio Marcos Senesi y a todos los jugadores de la Selección Argentina por el Mundial pic.twitter.com/anOdYN9pMz — PaseClave (@paseclave__) July 25, 2026

Такий подарунок мав особливе символічне значення. Мате є невід'ємною частиною аргентинської культури та символізує єдність, дружбу й командний дух. Саме таким жестом Мессі вирішив подякувати партнерам за спільний шлях на мундіалі, який, за численними припущеннями, міг стати для нього останнім у кар'єрі.

Найближчим часом 39-річний форвард повернеться до виступів за Інтер Маямі. У нинішньому сезоні MLS він уже провів 16 матчів, забив 13 м'ячів і віддав сім результативних передач.