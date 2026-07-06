Павло Василенко

Збірна Англії зазнала серйозної кадрової втрати перед вирішальними матчами чемпіонату світу. Досвідчений півзахисник Джордан Гендерсон більше не допоможе команді на турнірі через важку травму зап'ястя, отриману за незвичних обставин після перемоги над Мексикою (3:2) на стадіоні «Ацтека».

Після фінального свистка 36-річний футболіст намагався перелізти через рекламний щит, щоб відсвяткувати успіх разом із партнерами, однак послизнувся й невдало впав на руку. Гендерсона винесли з поля на ношах, надали кисневу підтримку та доправили до лікарні в Мехіко, де лікарі діагностували серйозне ушкодження, що потребує оперативного втручання.

Півзахисник не повернувся разом із командою Томаса Тухеля на тренувальну базу в Канзас-Сіті. На цьому його виступ на мундіалі завершено.

На нинішньому чемпіонаті світу Гендерсон провів лише шість хвилин у матчі проти Панами, а в поєдинку з Мексикою залишався в запасі, хоча й отримав жовту картку за емоційну реакцію біля бокової лінії. Для ветерана це був уже 90-й матч у футболці збірної Англії, а Тухель неодноразово наголошував, що цінує його насамперед за величезний досвід і лідерські якості.