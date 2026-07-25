Володимир Кириченко

Півзахисник мадридського Атлетіко Тьяго Альмада близький до переходу у бразильський Фламенґо. Про це повідомляє Globo.

Найближчими днями спортивний директор бразильського клубу Жозе Боту зустрінеться з агентом гравця, щоб обговорити останні деталі трансферу.

Очікується, що вартість угоди становитиме трохи більше 20 млн євро, які пропонував Рівер Плейт, але загалом не перевищить 28 млн.

До чемпіонату світу-2026 гравець збірної Аргентини встиг відхлити пропозиції з України, Саудівської Аравії та Росії. Спочатку він хотів залишитися в Європі, але через відсутність вигідних пропозицій почав розглядати повернення до Південної Америки.

Нагадаємо, минулого сезону 25-річний аргентинець відіграв за «матрацників» 40 матчів, у яких забив 4 голи та віддав 2 результативні передачі.

До Атлетіко він також грав за Ліон (2+4 у 20), Ботафоґо (3+2 у 26), Атланту (25+24 у 81) та Велес (19+10+74).

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