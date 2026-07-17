Колишній голкіпер збірної Чехії Петр Чех поділився очікуваннями від фінального матчу чемпіонату світу-2026, у якому зіграють національні команди Іспанії та Аргентини.

Ексворотар відзначив психологічну стійкість аргентинців після камбеку в півфіналі, проте вважає фаворитом європейську збірну, якщо вона продемонструє свій найкращий футбол. Слова наводить Tribal Football.

Думаю, Іспанія впорається із завданням. Але коли я дивився останні пів години півфіналу між Аргентиною та Англією, побачив, що Аргентина показала феноменальну гру. Вважаю, що така гра і такий камбек у півфіналі чемпіонату світу дійсно змусили їхню кров кипіти. Крім того, в аргентинців були й інші небезпечні моменти: вони часто влучали у стійку, але в підсумку все одно переломили перебіг гри.

Тому збірна Аргентини, безумовно, вийде на поле у фіналі з великою впевненістю. Крім того, вони є чинними чемпіонами світу і володіють досвідом, який необхідний для перемоги, що може допомогти їм у фіналі. Тому оцінюю шанси як 50 на 50. Але якщо Іспанія зіграє так само, як у півфіналі з Францією, то переможе.