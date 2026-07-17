Капітан збірної Іспанії Родрі розповів, як планує нейтралізувати Мессі у фіналі ЧС-2026
Півзахисник збірної Іспанії закликав партнерів по команді застосувати високий пресинг
близько 3 годин томуПідписатися в
Капітан національної збірної Іспанії Родрі розповів про тактичні нюанси протидії форварду збірної Аргентини Ліонелю Мессі у фінальному матчі чемпіонату світу-2026.
Півзахисник вважає, що головним чинником успіху стане високий прессинг та правильне розташування гравців на полі. Слова наводить AS.
Перше — відтіснити його подалі від штрафного майданчика. Друге — коли вже доводиться оборонятися, потрібно бути ближче, діяти агресивніше, не сідати занадто низько. Ми — команда, яка пресингує вперед, змушуючи суперника відкочуватися назад, це буде головним ключем. Але з Лео, який часто є непередбачуваним, треба бути дуже уважним.
Нагадаємо, вирішальний матч Мундіалю між Іспанією та Аргентиною відбудеться у неділю, 19 липня.
Лапорта: «Мессі – це минуле й сьогодення, а Ямаль – сьогодення й майбутнє».