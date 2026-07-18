Павло Василенко

ФІФА офіційно поставила крапку в чутках щодо тривалості перерви у фіналі чемпіонату світу-2026 між збірними Іспанії та Аргентини. Попри масштабне музичне шоу, пауза між таймами буде лише трохи довшою за звичну.

Вирішальний матч мундіалю відбудеться 19 липня на стадіоні «МетЛайф». Уперше в історії фіналів чемпіонату світу в перерві між таймами глядачів чекає шоу у форматі, схожому на легендарний Super Bowl. На сцені виступлять світові зірки Мадонна, Шакіра, Джастін Бібер та гурт BTS, а режисером постановки стане фронтмен Coldplay Кріс Мартін.

Раніше в медіа з'являлася інформація, що через концерт перерву можуть збільшити до 30 хвилин. Однак ФІФА підтвердила, що вона триватиме максимум 17 хвилин – лише на дві хвилини довше за стандартний регламент.

Із цього часу 11 хвилин відведуть на виступи артистів, а решту використають для монтажу й демонтажу сцени, а також підготовки газону до другого тайму. Водночас у самому матчі залишаться дві паузи на гідратацію – по одній у кожному таймі.