Павло Василенко

Ліонель Мессі став одним із символів святкування Дня незалежності Аргентини. Під час урочистої меси в кафедральному соборі Буенос-Айреса архієпископ Хорхе Гарсія Куерва процитував слова капітана національної збірної, звернувшись до аргентинців із закликом до єдності. На богослужінні був присутній і президент країни Хав'єр Мілей.

«Збережімо футболки та з пристрастю втілимо в життя послання, яке Ліонель Мессі колись опублікував у соціальних мережах», – сказав архієпископ, після чого зачитав слова футболіста: «Коли ми, аргентинці, боремося разом і єдині, ми здатні досягти всього, що задумаємо».

Ця цитата, написана Мессі після тріумфу збірної на чемпіонаті світу 2022 року, знову набула особливого значення напередодні чвертьфіналу ЧС-2026 проти Швейцарії. Згадка пролунала лише через два дні після драматичної перемоги Аргентини над Єгиптом (3:2), у якій команда відігралася з рахунку 0:2.

🙏 EL ARZOBISPO DE BUENOS AIRES CITÓ A MESSI EN EL TEDÉUM POR EL DÍA DE LA INDEPENDENCIA 🇦🇷



🗨️ "Movilizados por los colores de la Selección, se nos enciende el alma. Sigamos con la camiseta puesta y con pasión hagamos realidad el mensaje que Lionel Messi publicó en las redes… — doble amarilla ⭐️⭐️⭐️ (@okdobleamarilla) July 9, 2026

39-річний Мессі проводить свій шостий поспіль чемпіонат світу. Він відзначився голами у всіх п'яти матчах турніру та разом із Кіліаном Мбаппе очолює список найкращих бомбардирів, маючи по вісім м'ячів.