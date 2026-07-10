Архієпископ процитував Мессі під час головної меси Дня незалежності Аргентини
Легенда футболу об'єднав країну
близько 3 годин томуПідписатися в
Ліонель Мессі став одним із символів святкування Дня незалежності Аргентини. Під час урочистої меси в кафедральному соборі Буенос-Айреса архієпископ Хорхе Гарсія Куерва процитував слова капітана національної збірної, звернувшись до аргентинців із закликом до єдності. На богослужінні був присутній і президент країни Хав'єр Мілей.
«Збережімо футболки та з пристрастю втілимо в життя послання, яке Ліонель Мессі колись опублікував у соціальних мережах», – сказав архієпископ, після чого зачитав слова футболіста: «Коли ми, аргентинці, боремося разом і єдині, ми здатні досягти всього, що задумаємо».
Ця цитата, написана Мессі після тріумфу збірної на чемпіонаті світу 2022 року, знову набула особливого значення напередодні чвертьфіналу ЧС-2026 проти Швейцарії. Згадка пролунала лише через два дні після драматичної перемоги Аргентини над Єгиптом (3:2), у якій команда відігралася з рахунку 0:2.
39-річний Мессі проводить свій шостий поспіль чемпіонат світу. Він відзначився голами у всіх п'яти матчах турніру та разом із Кіліаном Мбаппе очолює список найкращих бомбардирів, маючи по вісім м'ячів.