Павло Василенко

Ліонель Мессі продовжує переписувати історію світового футболу. У матчі 1/8 фіналу чемпіонату світу-2026 проти Єгипту капітан збірної Аргентини встановив новий рекорд за кількістю результативних передач на мундіалях.

Саме після передачі Мессі захисник Крістіан Ромеро відкрив рахунок у зустрічі. Цей асист став для аргентинця дев'ятим у фінальних турнірах чемпіонатів світу, що дозволило йому одноосібно очолити історичний рейтинг.

Таким чином, 39-річний футболіст перевершив досягнення легендарного Дієго Марадони, який завершив кар'єру з вісьмома результативними передачами на світових першостях.

На цьому рекорди Мессі не завершилися. Завдяки голу у ворота Єгипту він довів свій загальний бомбардирський доробок на чемпіонатах світу до 21 м'яча, ще більше зміцнивши лідерство в історичному списку найкращих бомбардирів турніру.

Втім, цей матч приніс аргентинцю й небажане досягнення. Не реалізувавши пенальті, Мессі став першим футболістом в історії чемпіонатів світу, який не забив чотири 11-метрові удари.

Попри цей антирекорд, капітан «альбіселесте» продовжує впевнено писати власну сторінку в історії мундіалів, регулярно оновлюючи найпрестижніші статистичні показники світового футболу.