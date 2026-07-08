Денис Сєдашов

Капітан збірної Єгипту Мохамед Салах прокоментував поразку від Аргентини (2:3) в 1/8 фіналу чемпіонату світу-2026 та оцінив гру Ліонеля Мессі. По ходу зустрічі єгиптяни вели в рахунку 2:0, проте аргентинці зуміли вирвати перемогу в компенсований час. Мессі в цьому поєдинку не реалізував пенальті, але згодом відзначився голом та результативною передачею.

Салах визнав, що його команда виклалася на повну, проте фактор індивідуальної майстерності капітана «альбіселесте» став вирішальним у матчі. Слова наводить La Derecha Diario у соцмережі X.

Ми зробили все що могли, але є хлопець на ім'я Ліонель Мессі, який може в будь-який момент переломити хід гри і в одиночку одержать перемогу. Мессі знаходиться на рівні, набагато перевершуючому інших футболістів, я повинен це визнати. Мохамед Салах

Справу Інфантіно хочуть передати до Комітету з етики ФІФА.