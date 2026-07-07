П'ять голів, незабитий пенальті та сльози Мессі: огляд матчу Аргентина — Єгипет
Емоційний камбек підопічних Скалоні з рахунку 0:2
36 хвилин томуПідписатися в
Збірна Аргентини у наддраматичному поєдинку вирвала перемогу над командою Єгипту (3:2) та вийшла до чвертьфіналу чемпіонату світу 2026 року.
Аргентина — Єгипет 3:2
Голи: Ромеро, 79, Мессі, 83, Е. Фернандес, 90+2 — Ібрагім, 15, Зіко, 67
На 21-й хвилині Мессі (Аргентина) не реалізував пенальті (воротар)
Дивіться відео голів та найяскравіших моментів зустрічі в Атланті.
Сльози Мессі. Капітан Аргентини розплакався після неймовірного камбеку в матчі з Єгиптом на ЧС-2026.