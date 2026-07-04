Мессі – перший гравець, який забив 7+ голів на двох чемпіонатах світу
Лео допоміг Аргентині вийти в 1/8 фіналу ЧС-2026
близько 2 годин томуПідписатися в
Ліонель Мессі / Фото - Yahoo
Зірковий нападник збірної Аргентини Ліонель Мессі відзначився голом у матчі 1/16 фіналу чемпіонату світу проти Кабо-Верде (3:2 після д.ч.).
Він забив на 29-й хвилині з передачі Лісандро Мартінеса.
Таким чином, Мессі став першим футболістом, якому вдалося забити 7 або більше голів у двох розіграшах чемпіонату світу.
В активі Ліонеля по 7 голів на ЧС у 2022 та 2026 роках.
Кабо-Верде двічі сенсаційно зрівняв рахунок, однак гол і результативний кутовий Мессі протягнули Аргентину до 1/8 фіналу ЧС