Арсенал без Зінченка на виїзде переміг Манчестер Юнайтед
Долю поєдинку вирішив один м’яч
близько 1 години тому
Фото - ФК Арсенал
Арсенал чудово розпочав новий сезон. Команда Мікеля Артети перемогла Манчестер Юнайтед на «Олд Траффорд» з рахунком 1:0 у першому турі АПЛ.
«Каноніри» відзначилися на 13-й хвилині, коли Ріккардо Калафіорі забив з близької відстані, скориставшись помилкою Алтая Баїндіра.
Український футболіст Арсенала Олександр Зінченко не був включений у заявку на матч.
АПЛ, 1-й тур
Манчестер Юнайтед – Арсенал – 0:1
Гол: Калафіорі, 13.