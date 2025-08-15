Михайло Цирук

У неділю, 17 серпня, відбудеться центральний поєдинок першого туру АПЛ 2025/26 між Манчестер Юнайтед та лондонським Арсеналом, за який поки ще виступає наш Олександр Зінченко. Обидві команди провели попередню кампанію не так, як хотіли: МЮ взагалі провалився, посівши лише 15 місце в чемпіонаті, а Арсенал утретє поспіль посів другу сходинку, і продовжує лише мріяти про те, аби піднятися на одну вище.

Тож у новий сезон обидві команди входять з надіями на краще, і тепер дуже важливо розпочати його вдало, адже велика перемога на старті може задати тонус та надихнути одних, чи інших, на всю подальшу кампанію. Пропонуємо до вашої уваги анонс першого топового поєдинку Премʼєр-ліги у новому сезоні.

Змити невдачі минулого сезону

Підсумкові позиції команд у минулому сезоні АПЛ ми вже згадали, однак і в інших турнірах все склалося відверто так собі. МЮ сподівався врятувати провальний рік на внутрішній арені перемогою в Лізі Європи, де з горем навпіл драматично дійшов до фіналу. Однак у вирішальному поєдинку червоні дияволи поступилися іншим невдахам АПЛ - лондонському Тоттенгему (0:1), втративши можливість здобути трофей.

У Кубку Англії підопічні Рубена Аморіма вилетіли в 1/8 фіналу, поступившись Фулгему (0:1), а виступи в Кубку ліги припинили на стадії чвертьфіналу, зазнавши поразки від того таки Тоттенгема (3:4).

Арсенал, своєю чергою, ніби й може бути задоволений тим, що дістався півфіналу Ліги чемпіонів, проте не сильно, адже мета канонірів явно була вищою, а поразка ПСЖ у 1/2 - аж надто безнадійною (1:0; 2:1).

Не мав видатних досягнень Арсенал і у внутрішньоанглійських кубках: у Кубку ліги без шансів поступився майбутньому переможцю Ньюкаслу на стадії півфіналу (0:2; 0:2), а в Кубку Англії зійшов з дистанції у 1/32, поступившись саме Манчестер Юнайтед (1:1, пен.3:5).

Як провели літо?

Участь у розпіареному клубному чемпіонаті світу команди не брали, тож обидві катали контрольні матчі без зайвої напруги та рухів. Трохи активніше спаринги проводив Ман Юнайтед. Команда Аморіма грала як з екзотичними суперниками, такими як збірна АСЕАН (0:1) чи Гонконгу (3:1), так і зі звичними: Лідс (0:0), Вест Гем (2:1), Борнмут (4:1), Евертон (2:2) та Фіорентина (1:1, пен.5:4).

Арсенал же проводив спаринги виключно з міцними опонентами, і виграв три з пʼяти: у Мілана (1:0), Ньюкасла (3:2) та Атлетіка (3:0), а от Тоттенгему (0:1) та Вільярреалу (2:3) поступився.

Досить потужно обидві команди провели й трансферну кампанію. Арсенал провів підписав Дьокереша (65,8 млн), Субіменді (70 млн), Мадуеке (56 млн) та ще кількох гравців. Не відставав і МЮ, оформивши гучні трансфери Шешко (76 млн), Мбемо (75 млн) та Куньї (74,2 млн). Подивимося, кому ці гучні підписання принесуть найбільше користі в майбутньому сезоні.

Історія зустрічей

Історія протистоянь Манчестер Юнайтед та Арсеналу налічує 246 поєдинків. Трохи успішнішими в них були саме червоні дияволи: 100 перемог за 91 у суперника та 55 нічиїх. Втім, останнім часом засмутити канонірів їм вдається нечасто. Крайня перемога Юнайтед в ігровий час офіційного поєдинку траплялася ще шість матчів тому. Чи вдасться Рубену Аморіму та його команді перервати цю серію вже сьогодні?

Прогноз ХSPORT.ua - перемога Арсенала

У матеріалі використані фото Getty images.