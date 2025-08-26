Еквадорський захисник леверкузенського Баєра П'єро Інкап'є опинився у сфері інтересів лондонського Арсеналу, повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.

За даними джерела, 23-річний футболіст уже дав згоду на перехід у стан канонірів. Англійський клуб готує офіційну пропозицію, і найімовірніший варіант угоди передбачає оренду з обов'язковим викупом. Контрактні умови між гравцем та Арсеналом уже погоджені.

Минулого сезону Інкап'є провів 45 матчів у всіх турнірах за Баєр, відзначившись трьома голами та двома результативними передачами. Портал Transfermarkt оцінює його ринкову вартість у 50 мільйонів євро.

Раніше повідомлялося, що зірковий гравець Арсенала травмувався і пропустить ключові матчі.