Павло Василенко

Віктор Дьокереш незабаром має приєднатися до Арсенала. Видання Record та інсайдер Фабриціо Романо повідомляють, що гравець готовий розлучитися зі значною сумою грошей, щоб полегшити угоду.

Швед провів чудову кампанію у складі лісабонського Спортінгу. Однак після сезону він посварився з керівництвом клубу.

Дьокереш злий на клуб за те, що той зажадав більше грошей за його трансфер, ніж було обумовлено спочатку. Він оголосив, що не повернеться до Лісабона.

Останніми днями Арсенал перейшов у наступ. Шведський нападник уже погодив п'ятирічний контракт з «канонірами».

Проте два клуби досі не дійшли згоди. Сам Дьокереш вирішив взяти ситуацію до своїх рук, відмовившись від частини своєї зарплати.

Швед відмовився від приблизно двох мільйонів євро зі своєї зарплати, щоб полегшити Арсеналу переговори зі Спортінгом та запропонувати більш високу суму трансферу.

Дьокереш робить все можливе, щоб приєднатися до Арсенала. Він сповнений рішучості грати в Лондоні і не розглядає жодного іншого сценарію.