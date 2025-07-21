Авторитетний інсайдер Фабріціо Романо поділився останніми подробицями саги з переходом нападника Спортінга Віктора Дьокереша в Арсенал.

Поки клуби узгоджують остаточні деталі угоди футболіст та його оточення бачать себе у Північному Лондоні.

Манчестер Юнайтед пропонував Спортінгу близько 70-80 мільйонів євро, які влаштовують клуб, але не Дьокереша, котрий прагне грати в Лізі чемпіонів.

Сам Віктор перебуває у відпустці Мальорці, не прибувши на початок передсезонки Спортинга. Він знаходиться в Іспанії та стежить за ситуацією разом зі своїми агентами, які розцінюють останні повідомлення як тиск з боку Спортінга.

Минулого сезону Дьокереш забив 63 м’ячі та віддав 17 результативних передач у 58 матчах за Спортінг та збірну Швеції. Всього ж за лісабонський клуб 27-річний футболіст оформив 97 голів і 28 асистів у 102 іграх. Transfermarkt оцінює бомбардира у 75 мільйонів євро.