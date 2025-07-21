Епопея з переходом Дьокереша в Арсенал далека від завершення
Арсенал вирушив в азійське турне без нового форварда
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Авторитетний інсайдер Фабріціо Романо поділився останніми подробицями саги з переходом нападника Спортінга Віктора Дьокереша в Арсенал.
Поки клуби узгоджують остаточні деталі угоди футболіст та його оточення бачать себе у Північному Лондоні.
Манчестер Юнайтед пропонував Спортінгу близько 70-80 мільйонів євро, які влаштовують клуб, але не Дьокереша, котрий прагне грати в Лізі чемпіонів.
Сам Віктор перебуває у відпустці Мальорці, не прибувши на початок передсезонки Спортинга. Він знаходиться в Іспанії та стежить за ситуацією разом зі своїми агентами, які розцінюють останні повідомлення як тиск з боку Спортінга.
Минулого сезону Дьокереш забив 63 м’ячі та віддав 17 результативних передач у 58 матчах за Спортінг та збірну Швеції. Всього ж за лісабонський клуб 27-річний футболіст оформив 97 голів і 28 асистів у 102 іграх. Transfermarkt оцінює бомбардира у 75 мільйонів євро.
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